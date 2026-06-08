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Jadi Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono Ajukan Pensiun Dini

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |15:45 WIB
Jadi Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI Trenggono Ajukan Pensiun Dini
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Mayjen TNI Trenggono mengajukan pengunduran diri dari TNI usai ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Sebelumnya, status Trenggono yang masih aktif di TNI menuai sorotan.

"Sudah (mundur)," ujar Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/6/2026).

Trenggono mengatakan, pengunduran dirinya sebagai anggota TNI sudah dilakukan sejak diumumkan dirinya menjadi Wakil Kepala BGN pada Selasa 2 Juni 2026.

"Sudah semenjak diumumkan," katanya.

Trenggono menjelaskan, pengunduran dirinya sebagai anggota TNI atas kesadaran sendiri, bukan permintaan khusus dari Presiden Prabowo.

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