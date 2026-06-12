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Ditangkap di Bali, Angelo Pandeli Ternyata Pentolan Geng Motor Hells Angels

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |17:25 WIB
Ditangkap di Bali, Angelo Pandeli Ternyata Pentolan Geng Motor Hells Angels
Buronan Interpol, Angelo Pandeli (foto: dok ist)
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap latar belakang terduga kartel narkoba asal Australia, Angelo Pandeli, yang ditangkap di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

"Angelo Pandeli adalah tokoh tindak pidana terorganisasi lintas negara yang sangat berpengaruh, dan anggota penting dari geng sepeda motor terlarang Hells Angels," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, Jumat (12/6/2026).

Hells Angels merupakan salah satu geng motor outlaw (terlarang) terbesar dan paling terkenal di dunia. Kelompok yang didirikan di California, Amerika Serikat, pada 1948 itu kerap dikategorikan sebagai sindikat kejahatan terorganisasi oleh berbagai otoritas penegak hukum dunia karena keterlibatannya dalam sejumlah aktivitas kriminal.

Menurut Eko, status Angelo sebagai buronan Interpol melalui blue notice sejalan dengan rekam jejaknya yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkotika internasional. Berdasarkan catatan kejahatan yang dimiliki aparat, Angelo diduga terlibat dalam sejumlah besar penyelundupan narkotika komersial ke Australia yang terjadi pada masa lalu maupun yang masih berlangsung.

"Angelo Pandeli terakhir terlihat pada 9 Oktober 2025 di Manly, Australia, dengan tindakan yang konsisten untuk menghindari penegak hukum," ujarnya.

 

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