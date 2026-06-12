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Aksi Mahasiswa di Kawasan Sudirman-HI, Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |17:55 WIB
Aksi Mahasiswa di Kawasan Sudirman-HI, Sejumlah Rute Transjakarta Dialihkan
Bus Transjakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat menggunakan rute alternatif, menyusul pengalihan arus lalu lintas di kawasan Semanggi hingga Bundaran HI akibat aksi demonstrasi mahasiswa, Jumat (12/6/2026).

Penutupan sementara Jalan Layang Semanggi arah Bundaran HI dilakukan mulai pukul 14.00 WIB. Selanjutnya, pada pukul 14.45 WIB, arus lalu lintas dari arah Semanggi/Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI dialihkan melalui Jalan Gatot Subroto ke arah Kuningan.

"Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas di kawasan Semanggi, Sudirman, hingga Bundaran HI untuk menyesuaikan rute perjalanan dan memanfaatkan jalur alternatif yang tersedia," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Jumat (12/6/2026).

Adapun rute alternatif menuju Bundaran HI dapat ditempuh melalui Bundaran Senayan atau melalui jalur Kuningan–HR Rasuna Said–Menteng menuju Bundaran HI.

“Petugas Dinas Perhubungan bersama unsur terkait terus melakukan pengaturan di lapangan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Budi menambahkan, untuk membantu masyarakat memperoleh informasi lalu lintas secara real time, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan Google Indonesia. Dengan demikian, informasi penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas dapat langsung diakses melalui aplikasi Google Maps.

 

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