Polisi Tangkap 2 Pria Pembawa Bom Molotov di Tengah Demo Mahasiswa

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang identitasnya belum diungkap, saat melakukan pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Kedua orang tersebut diamankan karena diduga membawa bom molotov dan hendak bergabung dengan massa aksi mahasiswa.

"Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan kelompok aksi mahasiswa, dan ini membawa bom molotov. Saat ini sudah diamankan dua orang oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena membawa bom molotov," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

Budi menyebut, Polda Metro Jaya masih mendalami identitas serta afiliasi kedua orang yang ditangkap tersebut.

"Ini masih kami dalami afiliasinya dengan siapa," ujar Budi.