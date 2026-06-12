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Demo Mahasiswa, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin hingga Kerahkan Ribuan Pasukan 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |10:15 WIB
Demo Mahasiswa, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin hingga Kerahkan Ribuan Pasukan 
Polisi Lalu Lintas (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan, imbas adanya demonstrasi sejumlah elemen mahasiswa, Jumat (12/6/2026). Aksi masa itu rencananya berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI). 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkapkan, rekayasa masih bersifat situasional dengan melihat kondisi di lapangan, khususnya di wilayah area Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

“Pengaturan lalu lintas kami siapkan secara situasional. Apabila terjadi kepadatan atau ada kebutuhan pengalihan arus di sekitar lokasi aksi,” kata Budi dalam keterangannya. 

Sebab dari informasi yang dihimpun, ada beberapa titik aksi demonstrasi mahasiswa yang akan berlangsung hari in seperti area Patung Kuda, Bundaran Hotel Indonesia sampai area sekitar Monumen Nasional (Monas).

“Petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan tetap memprioritaskan keselamatan peserta aksi dan masyarakat pengguna jalan,” ujarnya.

 

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