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Momen Menhan Jepang Beri Souvenir Kapal Perang 'Mikasa' kepada Prabowo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |14:30 WIB
Momen Menhan Jepang Beri Souvenir Kapal Perang 'Mikasa' kepada Prabowo
Menhan Jepang Beri Souvenir Kapal Perang 'Mikasa' kepada Prabowo (foto: dok ist)
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JAKARTA - Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat 12 Juni 2026 malam.

Dalam pertemuan tersebut, Koizumi memberikan suvenir berupa miniatur kapal perang legendaris Jepang, Mikasa, yang dibawanya langsung dari kampung halamannya di Yokosuka.

"Semalam, dalam pertemuan di kediaman pribadi Presiden Prabowo, saya membawa model kapal perang Mikasa dari kampung halaman saya di Yokosuka sebagai oleh-oleh," tulis Koizumi melalui akun X miliknya, @shinjirokoiz, Sabtu (13/6/2026).

Koizumi mengatakan, Prabowo, yang memiliki latar belakang militer dan pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, menyambut baik pemberian tersebut.

"Presiden Prabowo, yang memiliki latar belakang militer dan pengalaman sebagai Menteri Pertahanan, sangat senang menerimanya, yang membuat saya sangat bahagia," ujarnya.

Dalam unggahannya, Koizumi juga mengungkapkan peran Prabowo dalam mempererat hubungan pertahanan Indonesia dan Jepang, khususnya melalui program pendidikan militer.

"Presiden Prabowo-lah yang memimpin inisiatif untuk mengirim mahasiswa dari Indonesia ke Akademi Pertahanan Nasional di Yokosuka," ungkapnya.

 

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