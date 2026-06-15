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Panas! Mahasiswa Dicegat Polisi saat Hampir Sampai Bundaran HI

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |16:41 WIB
Panas! Mahasiswa Dicegat Polisi saat Hampir Sampai Bundaran HI
Mahasiswa Dicegat Polisi saat Hampir Sampai Bundaran HI/Okezone
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JAKARTA - Sejumlah kelompok mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapatnya dicegat oleh pihak kepolisian saat hampir sampai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026).

Kapolsek Menteng, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu yang berkomunikasi kepada mahasiswa ini memberikan penjelasan terkait tidak bisanya Bundaran HI digunakan untuk aksi unjuk rasa.

“Mohon maaf sekali, tidak bisa teman-teman untuk menyampaikan pendapat di Bundaran HI. Kami sediakan tempat di Monas. Intinya tidak bisa disini,” ujar Braiel.

Pantauan  Okezone di depan UOB Plaza MH Thamrin, awalnya sejumlah mahasiswa terdiri dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Universitas Terbuka Jakarta, GMNI, PMII ini terlihat muncul dari Jalan Blora menuju Bundaran HI.

Namun, kehadiran mereka diketahui oleh pihak kepolisian yang berjaga. Saat itu, pihak kepolisian menghadang para mahasiswa itu untuk menuju Bundaran HI.

Mahasiswa yang datang dari arah berlawanan itu, diarahkan untuk di jalur satunya. Mahasiswa dan pihak kepolisian itu sempat terjadi aksi saling dorong. Saling lempar argumen pun terdengar dari kedua pihak.

 

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