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Selain Menhaj, Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Lainnya ke Hambalang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |15:43 WIB
Selain Menhaj, Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Lainnya ke Hambalang
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hari ini. Beberapa di antaranya yang sudah hadir yakni Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dan Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Jadi Bapak Presiden hari ini ada beberapa agenda, yang pertama adalah beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, Rabu (17/6/2026).

Selain dari Kementerian Haji, kata Prasetyo, Presiden Prabowo juga memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto.

“Beliau ingin mendapatkan update juga memanggil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sainteks. Sekali lagi, ini berkenaan dengan masalah persiapan pengawalan sumber daya manusia kita yang beberapa sudah berjalan proses-proses pendidikan maupun latihan,” ujarnya.

“Dan juga update mengenai beberapa kerja sama yang berkaitan dengan tempo hari kami sampaikan berkenaan dengan masalah teknologi dan mineral kritis atau logam tanah jarang,” sambungnya.

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