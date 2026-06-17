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Korban Hanania Travel Disebut Tersebar dari Makassar hingga Papua

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |12:25 WIB
Korban Hanania Travel Disebut Tersebar dari Makassar hingga Papua
Joddy Mulyasetya Putra, kuasa hukum para korban travel umrah Hanania Group (foto: Okezone)
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JAKARTA - Skandal dugaan penipuan travel umrah Hanania Group ternyata berskala nasional. Korban travel ini diketahui tersebar di berbagai wilayah pelosok Indonesia, mulai dari Makassar hingga Papua.

Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum para korban, Joddy Mulyasetya Putra, saat menyerahkan tambahan data 620 korban baru ke Polda Metro Jaya pada Rabu (17/6/2026).

Karena kendala jarak, para korban di daerah memilih memberikan kuasa kepada tim hukum di Jakarta.

"Jamaah ini terdapat di beberapa kota. Ada yang di Papua, Makassar, sehingga mereka untuk datang ke Polda Metro Jaya itu cukup terbatas gitu ya," kata Joddy saat ditemui di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya hari ini.

Meskipun laporan dipusatkan di Polda Metro Jaya, Joddy menyebut ada juga korban yang melaporkan kasus ini di wilayah masing-masing, yang nantinya akan dikoordinasikan secara terpusat.

"Ada juga kebetulan sampel lainnya yang melakukan pelaporan melalui Polda daerah setempat. Dan nantinya dari Polda setempat pun juga sudah menyampaikan juga nanti akan diberikan ke Polda Metro Jaya," jelasnya.

 

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