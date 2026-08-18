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Polisi Tangkap 2 Orang Bawa Pisau dan Golok Menuju Titik Aksi Mahasiswa, Motifnya Didalami

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |21:43 WIB
Polisi Tangkap 2 Orang Bawa Pisau dan Golok Menuju Titik Aksi Mahasiswa, Motifnya Didalami
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang membawa senjata tajam (sajam) saat menuju titik aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Keduanya diadang petugas saat hendak menuju lokasi aksi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan satu pisau diamankan dari tangan oknum mahasiswa berinisial AM. Sementara satu bilah golok dibawa sopir ambulans.

"Dalam proses pelaksanaan aksi, ada temuan oleh Satgas Gakkum, ditemukan satu buah bilah pisau yang dibawa oleh oknum berinisial AM, ini masih didalami. Yang satu lagi satu buah golok yang dibawa oleh supir ambulans," ujar Budi, Selasa (18/8/2026).

Budi menuturkan, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap kedua orang tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui maksud dan tujuan mereka membawa senjata tajam menuju titik aksi.

"Saat sekarang untuk orang-orang tersebut masih didalami apakah niat membawa ini untuk apa, ini masih kami dalami," ujarnya.

Polisi juga menunjukkan dua barang bukti berupa pisau dan golok yang diamankan dari kedua orang tersebut. Budi mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu jalannya aksi maupun mengancam keselamatan polisi dan masyarakat.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh peserta aksi, barang-barang berbahaya, barang-barang benda tajam ini tidak boleh dibawa pada saat melaksanakan aksi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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