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Puluhan Massa HMI MPO Kepung DPR, Bawa Boneka Jelangkung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |15:44 WIB
Puluhan Massa HMI MPO Kepung DPR, Bawa Boneka Jelangkung
Puluhan Massa HMI MPO Demo di DPR (foto: Okezone)
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JAKARTA - Puluhan massa aksi dari PB HMI MPO mendatangi depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk melakukan demo pada Jumat (19/6/2026) ini. Kedatangan mereka mendahului para mahasiswa yang rencananya akan datang pula berdemo di depan gedung wakil rakyat tersebut.

Berdasarkan pantauan Okezone, puluhan massa aksi HMI MPO datang sekira pukul 15.17 WIB dengan satu mobil komando. Massa tampak membawa bendera HMI MPO dan membawa satu boneka menyerupai jelangkung yang akhirnya dipasang di pagar depan pintu DPR.

Petugas kepolisian yang sejak siang tadi melakukan penjagaan di kawasan DPR langsung mengiringi kedatangan mereka, untuk dilakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Puluhan massa itu berdiri bergerombol di depan Gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya.

Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut antara lain:

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