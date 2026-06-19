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Dasco Langsung Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM saat Rapat dengan Mahasiswa 

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |20:16 WIB
Dasco Langsung Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM saat Rapat dengan Mahasiswa 
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Okezone/Aldhi)
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon langsung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat menerima audiensi perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI.

Momen tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam konferensi pers usai dialog tertutup dengan mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurut Saan, sejumlah tuntutan mahasiswa mendapat respons langsung dari pimpinan DPR. Salah satunya terkait evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Tadi Pak Dasco komunikasi langsung dengan Kepala MBG, Bu Nanik. Dalam proses itu disampaikan ada penghematan terkait tata kelola MBG sekitar Rp70 triliun dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya," kata Saan.

 

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