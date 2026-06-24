Blak-blakan! Prabowo: Saya Tahu Siapa yang Bayar Demo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya mengetahui siapa saja di balik aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di beberapa daerah termasuk Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menilai ada kelompok tertentu yang tidak menyukai dirinya karena memahami berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Bahkan, ia mengaku mengetahui pihak yang membiayai aksi demonstrasi tersebut.

"Gue kenal semua itu saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti saudara-saudara sekalian, hati-hati lho, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu," kata Prabowo.

Prabowo pun mengatakan tidak semua peserta aksi memahami substansi tuntutan yang mereka suarakan. Ia mencontohkan adanya peserta demonstrasi yang hanya mengikuti aksi karena mendapatkan bayaran.

"Ditanya, anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Eh eh eh. Kami dibayar Rp200 ribu gitu kan. Tapi ada. Saya enggak mengerti," ujarnya.

Prabowo juga mengajak untuk menjaga kekompakan. Ia pun mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah tim yang sedang bertanding dan membutuhkan dukungan dari seluruh bangsa.