Prabowo Hadiri Resepsi Pernikahan Putri Ketua KPK Setyo Budiyanto

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri resepsi pernikahan putri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, di Jakarta, Sabtu malam (27/6/2026) malam.

Momen kehadiran Presiden Prabowo dibagikan melalui Instagram Story akun resmi @presidenrepublikindonesia yang dilihat Okezone pada Minggu (28/6/2026).

Dalam unggahan tersebut tertulis, “Menghadiri pernikahan putra/putri Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Jakarta, 27 Juni 2026.”

Dalam foto yang diunggah, Prabowo tampak mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang dipadukan dengan dasi biru muda dan peci hitam. Dirinya juga terlihat menyalami kedua mempelai yang tengah berbahagia.

Diketahui, mempelai perempuan yakni Amanda Tiara Ayu Putri Setyobudi, merupakan putri dari Ketua KPK Setyo Budiyanto dan Henny Setyobudi.