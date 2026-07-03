Sidak Proyek Flyover Latumenten Bareng Pramono, Legislator DKI Ini Ungkap Bakal Ada Skywalk Dilengkapi Lift

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengungkapkan, proyek Flyover Latumenten di Grogol, Jakarta Barat, akan dilengkapi skywalk yang terhubung dengan lift. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai moda transportasi umum.

Hal itu disampaikan Kenneth usai meninjau proyek bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, Flyover Latumenten nantinya akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi, mulai dari KRL Commuter Line hingga Transjakarta.

"Sebagai penghubung antarmoda, akan dibangun skywalk yang dilengkapi lift, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) ramah disabilitas, serta halte Transjakarta yang terintegrasi dengan kawasan sekitar," kata Kenneth.

Ia menjelaskan, konsep proyek tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi seluruh pengguna jalan, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan ibu hamil.

"Kehadiran lift pada JPO akan mempermudah akses menuju halte Transjakarta tanpa harus menggunakan tangga," tuturnya.