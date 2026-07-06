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Lantik Pejabat Utama, Kakorlantas Tekankan Kekompakan dan Ketangguhan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |16:54 WIB
Lantik Pejabat Utama, Kakorlantas Tekankan Kekompakan dan Ketangguhan
Kakorlantas Polri Irjen Wibowo
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JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Wibowo memimpin upacara pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah Pejabat Utama Korlantas Polri di Lapangan NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Dalam upacara tersebut, Wibowo melantik Brigjen Komarudin sebagai Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri dan Kombes Budi Santosa sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabag Renmin) Korlantas Polri.

Selain pelantikan, juga dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri dari Kombes Aries Syahbudin kepada Kombes Turmudi.

Wibowo menegaskan, rotasi jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi. Ia mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh keikhlasan, mengedepankan kolaborasi, serta menjaga marwah institusi.

"Mari sama-sama kita laksanakan tugas dengan ikhlas, berkolaborasi, dan menjaga marwah Polri. Tidak ada yang namanya berjalan sendiri, yang ada adalah kita bekerja bersama untuk mengubah wajah Korlantas menjadi lebih baik," ujar Wibowo.

 

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