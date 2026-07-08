BMKG Peringatkan Banjir Rob 8–22 Juli 2026, Dipicu Fenomena Super New Moon

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir (rob) yang berpotensi melanda sejumlah wilayah pesisir Indonesia pada 8 hingga 22 Juli 2026.

Potensi banjir rob dipengaruhi oleh fenomena Super New Moon, yakni kondisi ketika fase Bulan Baru terjadi berdekatan dengan posisi Bulan di titik terdekatnya dengan Bumi (perigee). Fenomena yang diperkirakan terjadi pada 14 Juli 2026 ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang maksimum air laut.

Berdasarkan hasil pemantauan tinggi muka air laut dan prediksi pasang surut, BMKG menyebutkan banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi Utara, hingga Maluku.

BMKG mengingatkan bahwa banjir rob dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat di kawasan pesisir, seperti kegiatan bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir, serta usaha tambak garam dan perikanan.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut serta terus memperbarui informasi cuaca maritim dari BMKG," tulis BMKG dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).