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JPO yang Ditabrak Truk Berhasil Dibongkar, Lalin dari Tendean ke Blok M Masih Ditutup

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |22:39 WIB
JPO yang Ditabrak Truk Berhasil Dibongkar, Lalin dari Tendean ke Blok M Masih Ditutup
JPO yang Ditabrak Truk Berhasil Dibongkar/Okezone
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JAKARTA - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean, Jakarta Selatan (Jaksel), berhasil dibongkar seluruhnya oleh petugas gabungan. Diketahui, JPO tersebut ditabrak oleh sebuah truk.

Pantauan Okezone di lokasi, Selasa (14/7/2026), malam, tangga JPO yang merupakan bagian akhir telah berhasil dibongkar oleh petugas gabungan.

Dengan menggunakan alat berat dan las, petugas berhasil memotong tanggal JPO menjadi bagian. Potongan itu dibawa ke dalam truk untuk dipindahkan.

Petugas pun mulai melakukan pembersihan di lokasi. Namun, alat berat dan truk masih terus bersiaga di lokasi ini.

Meskipun berhasil dibongkar, arus lalin dari Tendean menuju Blok M masih ditutup untuk kendaraan roda dua maupun empat.

Sebelumnya, truk crane nyangkut di JPO Tendean, Jaksel. Insiden itu menyebabkan sejumlah ruas jalan mengalami kemacetan parah pada sore hari ini, Selasa (14/7/2026).

(Fahmi Firdaus )

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