Pemukim Israel Bakar Dua Masjid di Tepi Barat, Tulis Grafiti 'Balas Dendam'

PALESTINA - Warga Palestina melaporkan dua masjid di wilayah Tepi Barat yang diduduki dibakar oleh pemukim Israel dalam insiden yang terjadi semalam.

Wali Kota Qusra, Abdel Azim Wadi, mengatakan para pemukim membakar sebuah masjid yang masih dalam tahap pembangunan di bagian selatan kota Qusra, wilayah selatan Nablus.

"Api menghancurkan pintu masuk masjid dan bahkan merusak bangunan batunya," kata Abdel Azim Wadi melansir Aljazeera, Minggu (26/7/2026).

Menurutnya, para pelaku juga melakukan grafiti berbahasa Ibrani di dinding masjid, termasuk tulisan "balas dendam". Sementara itu, Kementerian Urusan Agama Palestina menyatakan para pemukim Israel juga membakar sebuah masjid di Desa Kour, dekat Tulkarem. Selain membakar bangunan, para pelaku disebut menyemprotkan slogan-slogan bernada rasis di dinding masjid tersebut.

Insiden ini terjadi setelah bentrokan mematikan antara pemukim Israel dan warga Palestina di Desa Tal pada Jumat. Dalam bentrokan tersebut, empat warga Palestina dan dua warga Israel dilaporkan tewas.