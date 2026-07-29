Prabowo ke Praja IPDN: Kalau Anda Kecewakan rakyat, Kepercayaan Rakyat kepada Negara Rusak!

SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan kepada para Pamong Praja Muda lulusan IPDN agar selalu menunjukan perilaku yang baik. menurutnya, para lulusan IPDN itu merupakan wajah dan lambang negara.

Demikian disampaikan Prabowo dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

"Di mana pun saudara bertugas, ingat saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, dari penampilan saudara,"ujarnya.

"Rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak, apakah negara kita tertib atau tidak, apakah negara kita membanggakan atau tidak, apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak," lanjut Prabowo.

Prabowo mengatakan, rasa kepercayaan masyarakat terhadap negara juga ada di tangan para Pamong Praja Muda ini. Prabowo juga berpesan kepada mereka agar tak mempunyai kesetiaan yang sempit.