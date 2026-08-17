HUT Ke-81 RI di Istana, Para Menteri Prabowo Kenakan Baju Adat

JAKARTA - Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, menjelang Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Para menteri dan kepala lembaga negara hadir dengan mengenakan pakaian adat. Sebagian dari mereka juga datang bersama keluarga masing-masing.

Sejumlah pejabat yang terlihat hadir di antaranya Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Kemudian, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji.

Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang datang bersama istrinya.