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Atraksi Terjun Payung HUT ke-81 RI, Bendera Bergambar Prabowo Berkibar di Langit

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |09:38 WIB
Atraksi Terjun Payung HUT ke-81 RI, Bendera Bergambar Prabowo Berkibar di Langit
Bendera Bergambar Prabowo Berkibar di Langit (foto: dok ist)
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JAKARTA  - Atraksi terjun payung mewarnai rangkaian Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI, melakukan penerjunan dari ketinggian belasan ribu meter dengan membawa sejumlah bendera dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 RI.

Salah satu yang menarik perhatian adalah, bendera yang membentang di udara dengan menampilkan sosok Presiden Prabowo Subianto.

Selain membawa bendera bergambar Prabowo, para penerjun juga membentuk formasi di udara sambil membawa Sang Saka Merah Putih.

Aksi para prajurit Kopassus semakin menarik ketika mereka menyalakan flare berwarna yang terpasang di bagian sepatu. Mereka melakukan penerjunan secara berkelompok dengan berbagai formasi.

Dalam atraksi tersebut, turut dilakukan pengibaran Bendera Merah Putih yang memecahkan rekor MURI melalui Canopy Formation Side by Side dengan ukuran bendera mencapai 12 meter x 8 meter.

 

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