Kemesraan Prabowo–Gibran dan Jokowi di HUT Ke-81 RI Pertegas Soliditas

JAKARTA - Momen kebersamaan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara memiliki makna politik yang kuat. Salah satunya adalah mempertegas soliditas.

"Kebersamaan mereka di ruang publik menunjukkan bahwa hubungan politik keduanya tetap terjaga dan tidak seperti spekulasi yang selama ini berkembang mengenai keretakan atau perbedaan kepentingan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, Senin (17/8/2026).

Iwan melihat kehadiran Gibran bersama Prabowo dan Jokowi juga memiliki makna sebagai simbol keberlanjutan politik. Jokowi merepresentasikan pemerintahan sebelumnya, Prabowo sebagai Presiden saat ini, sementara Gibran merupakan Wakil Presiden yang dinilai menjadi bagian penting dalam pemerintahan ke depan.

Kebersamaan ketiganya, kata Iwan, juga dapat dibaca sebagai pesan stabilitas kepada publik dan elite politik. Terlebih, dinamika politik nasional terus berkembang menjelang Pemilu 2029.

"Di tengah dinamika politik nasional dan persiapan menuju Pemilu 2029, foto dan momen kebersamaan tersebut bisa dibaca sebagai pesan bahwa kekuatan politik di lingkaran pemerintahan masih relatif solid," ujarnya.