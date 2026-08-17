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Upacara Penurunan Bendera HUT Ke-81 RI Selesai, Sang Saka Merah Putih Dikirab ke Monas

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |18:09 WIB
Upacara Penurunan Bendera HUT Ke-81 RI Selesai, Sang Saka Merah Putih Dikirab ke Monas
Kirab sang saka Merah Putih (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/8/2026) selesai. Upacara penurunan bendera menutup rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Menurut pantauan Okezone, upacara penurunan bendera berlangsung khidmat dan tertib. Sepanjang upacara, para peserta terlihat menghormati prosesi penurunan Sang Saka Merah Putih.

Tim Adil Makmur yang bertugas sebagai Paskibraka penurun bendera Merah Putih juga berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Bendera Merah Putih diturunkan dan kemudian diserahkan kepada Inspektur Upacara yang merupakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Komandan Upacara, Kombes Pol. Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, kemudian melaporkan bahwa upacara telah selesai kepada Presiden Prabowo. Sang Inspektur Upacara kemudian mengapresiasi kinerja seluruh petugas upacara penurunan bendera Merah Putih.

“Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan khidmat,” ujar Presiden Prabowo.

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