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Pesta Rakyat HUT Ke-81 RI Meriah, Masyarakat Membeludak Padati Monas hingga Bundaran HI

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |20:09 WIB
Pesta Rakyat HUT Ke-81 RI Meriah, Masyarakat Membeludak Padati Monas hingga Bundaran HI
Masyarakat padati Monas, Jakarta Pusat meriahkan pesta rakyat HUT ke-81 RI (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Pesta Rakyat atau Malam Merdeka digelar di kawasan Monas-Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Senin (17/8/2026) malam. Kegiatan itu dimeriahkan karnaval dari Monas hingga Bundaran HI.

Berdasarkan pantauan, masyarakat tampak memenuhi kawasan Monas, khususnya di area Monas. Masyarakat sampai berdesakan untuk keluar masuk area Monas.

Begitu juga di jalanan sekitar Monas, masyarakat juga ramai berjejeran di pinggiran jalan, tepatnya di Jalan MH Thamrin hingga ke kawasan Bundaran HI. Pasalnya, bakal ada karnaval di area tersebut.

Masyarakat tampak membawa spanduk hingga bendera kecil berwarna merah putih untuk menyemarakkan karnaval yang bakal melintasi kawasan tersebut. Tak sedikit juga yang membawa alat bantu handphone seperti tripod agar mereka bisa mengabadikan momen karnaval.

Hingga kini, masyarakat masih terus berdatangan di kawasan Monas, termasuk di sekitar air mancur Bundaran HI. Jalanan di kawasan tersebut telah dilakukan penutupan oleh petugas kepolisian.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
HUT Ke-81 RI Pesta Rakyat HUT RI
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