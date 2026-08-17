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Prabowo dan Gibran Hadir Saksikan Karnaval Kendaraan Hias HUT Ke-81 RI 

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |20:26 WIB
Prabowo dan Gibran Hadir Saksikan Karnaval Kendaraan Hias HUT Ke-81 RI 
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingg Raka hadir saksikan karnaval HUT ke-81 RI (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam rangkaian pesta rakyat atau Malam Merdeka di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada Senin (17/8/2026). Presiden Prabowo terlihat antusias menyambut 32 kendaraan hias hingga melambaikan tangan saat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Acara Malam Merdeka merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Acara ini menghadirkan atraksi berbasis kreativitas dan teknologi yang digelar di Kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Karnaval kendaraan hias dari kementerian menjadi salah satu dari rangkaian acara ‘Malam Merdeka’. Menurut pantauan Okezone, momen ini dihadiri langsung Presiden Prabowo yang duduk dari Tribun Utama Monas.

Presiden kedelapan Republik Indonesia itu duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam momen penuh kebahagiaan itu, satu per satu truk dari berbagai kementerian melintas di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

Keduanya menyambut antusias karnaval truk-truk yang sudah dihias sedemikian rupa tersebut. Pernak-pernik khas budaya Nusantara dan nuansa kemerdekaan menghiasi truk-truk tersebut.

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