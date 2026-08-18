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Massa BEM UI Diadang Polisi di Dukuh Atas, Jalur Transjakarta Diblokade

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |15:52 WIB
Massa BEM UI Diadang Polisi di Dukuh Atas, Jalur Transjakarta Diblokade
Massa BEM UI diadang polisi di Dukuh Atas, Jakarta (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
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JAKARTA - Massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) diadang aparat kepolisian saat bergerak menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026) siang. Pantauan di kawasan Dukuh Atas sekitar pukul 15.00 WIB, ratusan mahasiswa yang mengenakan almamater kuning khas UI berjalan menuju Bundaran HI untuk mengikuti aksi. 

Namun, laju massa tertahan setelah aparat kepolisian membentuk blokade berlapis di Jalan Jenderal Sudirman. Barisan terdepan diisi polisi wanita (Polwan), diikuti personel polisi pria di lapis kedua. Sementara itu, pagar besi dipasang di belakang barisan aparat untuk menutup akses menuju Bundaran HI.

Situasi sempat memanas ketika sebagian mahasiswa mencoba memblokade jalur Transjakarta di kawasan tersebut. Aksi blokade berlangsung sekitar 20 menit dan memicu aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat yang berupaya membubarkan penutupan jalur bus tersebut.

Mahasiswa yang bertahan di lokasi sempat bersikeras mempertahankan blokade. Namun, kondisi kembali kondusif setelah orator dari mobil komando meminta peserta aksi tidak terpancing provokasi dan melanjutkan penyampaian aspirasi secara tertib.

Di hadapan barikade aparat, massa kemudian menggelar orasi dari atas mobil komando. Sejumlah mahasiswa secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka sembari dikawal ketat petugas kepolisian.

Saat aksi berlangsung, aktivitas pejalan kaki di kawasan Dukuh Atas tetap berjalan normal. Sejumlah warga terlihat melintas di trotoar dan area penyeberangan tanpa terganggu oleh konsentrasi massa maupun pengamanan aparat.

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