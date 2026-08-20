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KPK Bantah OTT di Bogor: Ada Kegiatan Lain Terkait Laporan Masyarakat

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |20:30 WIB
KPK Bantah OTT di Bogor: Ada Kegiatan Lain Terkait Laporan Masyarakat
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah kabar adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak benar.

"Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi, Kamis (20/8/2026).

Budi juga merespons kabar yang menyebut sejumlah pihak telah berada di Gedung KPK terkait kegiatan di Bogor. Menurutnya, keberadaan mereka berkaitan dengan kegiatan lain yang tengah dilakukan KPK di wilayah tersebut.

"Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut benar ada, namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan. Pada waktunya kami tentu akan sampaikan kepada publik secara transparan," ujarnya.

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Topik Artikel :
bogor Kasus Korupsi KPK
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