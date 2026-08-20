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Viral! Debt Collector Masuk Kolong Mobil di GBK, Diduga Gesek Nomor Rangka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |20:10 WIB
Viral! Debt Collector Masuk Kolong Mobil di GBK, Diduga Gesek Nomor Rangka
Debt Collector Masuk Kolong Mobil di GBK (foto: tangkapan layar medsos)
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JAKARTA - Viral di media sosial video yang memperlihatkan dua orang diduga debt collector atau mata elang (matel) masuk ke kolong mobil di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat. Aksi tersebut diduga dilakukan untuk mengambil foto nomor rangka kendaraan. Polisi kini melakukan penyelidikan.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat dua orang diduga matel berada di lokasi. Salah seorang di antaranya tampak masuk ke kolong mobil yang sedang terparkir.

Dalam narasi video tersebut, kedua orang itu diduga berupaya mengambil foto nomor rangka kendaraan. Aksi tersebut disebut-sebut berkaitan dengan dugaan modus penipuan.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki aktivitas kedua orang tersebut.

"Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat tengah menganalisis video yang beredar untuk mengetahui aktivitas dua orang di kolong kendaraan serta memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana," kata Budi kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).

 

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