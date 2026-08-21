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Peristiwa 21 Agustus: Perjanjian Sunda-Portugal hingga Gugatan Pilpres Ditolak MK

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 21 Agustus: Perjanjian Sunda-Portugal hingga Gugatan Pilpres Ditolak MK
Mahkamah Konstitusi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat terjadi pada 21 Agustus dalam perjalanan sejarah Indonesia. Peristiwa tersebut mencakup hubungan diplomatik dengan Portugal, lahirnya cikal bakal institusi kepolisian, hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2014.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 21 Agustus:

1522 - Perjanjian Sunda-Portugal

Pada 21 Agustus 1522, Kerajaan Portugal dan Kerajaan Pasundan mengadakan perjanjian persahabatan. Salah satu poin dalam kesepakatan tersebut memungkinkan Portugis membangun benteng di Sunda Kelapa.

Perjanjian tersebut kemudian diabadikan dalam sebuah prasasti berbentuk tugu batu yang dikenal sebagai Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal. Prasasti tersebut sempat hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali pada 1981.

1945 - Hari Maritim Nasional

Tanggal 21 Agustus juga diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Peringatan tersebut berkaitan dengan keberhasilan Angkatan Laut Republik Indonesia merebut kekuasaan di laut dari tentara Jepang setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.

Momentum tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia di wilayah perairan.

 

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Peristiwa Bersejarah 21 Agustus: Dari Perjanjian Sunda-Portugal hingga Hari Maritim Nasional
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