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Polisi Pukul Mundur Massa di Depan DPR, Dua Mobil Water Cannon Dikerahkan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |19:12 WIB
Polisi Pukul Mundur Massa di Depan DPR, Dua Mobil Water Cannon Dikerahkan
Polisi Pukul Mundur Massa di DPR (foto: Okezone)
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JAKARTA - Aparat kepolisian mulai memukul mundur massa dari depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, mobil water cannon mulai dikerahkan sekitar pukul 19.01 WIB. Aparat kepolisian juga terdengar mengimbau massa untuk membubarkan diri.

"Kita mohon segera pulang. Pulang dengan selamat dan aman," ujar salah satu aparat polisi dari mobil Raisa.

Setelah itu, dua mobil water cannon menyemprotkan air ke arah massa yang berada di luar halaman kompleks parlemen. Massa pun terpecah dan mundur ke arah Slipi dan Senayan.

Kemudian, gerbang besar Kompleks Parlemen dibuka. Barikade polisi pun langsung memukul mundur massa.

Sebelumnya, situasi unjuk rasa mulai memanas setelah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bubar pada Kamis (27/8/2026) siang. Sejumlah massa dari berbagai elemen kemudian mulai merapat ke gerbang utama Kompleks Parlemen.

 

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Topik Artikel :
Demonstrasi demo Demo DPR
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