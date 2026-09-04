Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Pengedar Obat Terlarang di Jaksel Ditangkap, Modus Konter Pulsa hingga Jual Air Mineral

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |23:30 WIB
3 Pengedar Obat Terlarang di Jaksel Ditangkap, Modus Konter Pulsa hingga Jual Air Mineral
Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan ungkap peredaran obat terlarang (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap tiga orang pelaku peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Jakarta Selatan. Mereka menjual obat-obatan daftar G tanpa izin edar dengan menyamarkan toko miliknya.

"Ada tiga lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan dengan tiga orang tersangka yang kami amankan. Mereka menjual obat-obatan terlarang itu dengan menyamarkan tokonya," ujar Wakasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Wahid Key, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, di lokasi pertama polisi menciduk satu pelaku peredaran obat terlarang di wilayah Cinere dengan obat daftar G berbagai jenis yang disita sebanyak 8.338 butir. Di lokasi kedua, polisi menangkap satu pelaku di wilayah Kebayoran Baru dengan obat yang berhasil disita sebanyak 278 butir obat terlarang, dan lokasi ketiga berada di wilayah Lebak Bulus dengan barang bukti sebanyak 461 butir obat terlarang serta satu pelaku berhasil diamankan.

"Lokasi pertama Cinere, dia menyaru sebagai konter pulsa, lokasi kedua disamarkan sebagai warung kelontong, dan lokasi ketiga disamarkan sebagai penjual air mineral. Para pelaku ditangkap saat sedang melaksanakan kegiatan penjualan atau peredaran obat terlarang," tuturnya.

Kepada polisi, kata dia, para pelaku mengaku mendapatkan obat terlarang itu dengan berbelanja secara COD. Mereka lalu menjualnya secara online dan COD juga. Sejatinya, penjualan obat keras dan terlarang itu harus dilakukan berdasarkan resep dokter dan izin edar karena bisa berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/338/3221185/pengedar_obat_keras-e3VB_large.jpg
Gerebek Tanah Abang, Polisi Bongkar Peredaran Obat Keras dan Tangkap 3 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220961/obat_keras-A9f3_large.jpg
Berkedok Toko Kosmetik, 2 Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/338/3216182/obat_terlarang-g7SI_large.jpg
Warung Sembako Dekat Rel di Kalideres Jakbar Jual Obat Terlarang, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/338/3213361/penjara-v8cI_large.jpg
Polisi Bongkar Peredaran Obat Keras Ilegal di Jakpus, 5 Pelaku Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/338/3213000/obat_keras-i6T1_large.jpg
Polisi Bongkar Peredaran Obat Keras Ilegal di Jaksel, 3 Pelaku Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/340/3205019/polri-Gbdv_large.jpg
Polri Bongkar Pabrik Rumahan Kosmetik Ilegal, Tersangkanya Lagi Hamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement