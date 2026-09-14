Hadirkan Angklung hingga Nasi Padang, Festival Indonesia di Bucharest Pikat 1.200 Pengunjung

BUCHAREST — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bucharest bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Rumania menggelar Indonesia Summer Festival 2026. Gelaran ini merupakan ajang promosi untuk memperkenalkan seni, budaya, dan kuliner Indonesia di Rumania..

Sekretaris Ketiga Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Bucharest sekaligus Koordinator Festival, Hatmadhita Angga Kusuma, mengatakan bahwa festival tersebut mendapat sambutan yang sangat hangat dari publik setempat. Menurutnya, sekitar 1.200 pengunjung menghadiri festival yang digelar di halaman KBRI Bucharest pada Sabtu (12/9/2026).

Para pengunjung yang hadir datang dari berbagai latar belakang, mulai dari komunitas Indonesia, korps diplomatik, masyarakat Rumania, hingga para sahabat Indonesia. Turut hadir pula para alumni program beasiswa Darmasiswa serta warga Rumania yang pernah berkunjung ke Indonesia. Mereka tampak antusias menikmati berbagai pertunjukan seni budaya, produk dan kuliner khas Nusantara, hingga layanan spa terapi.

Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Rumania merangkap Republik Moldova, Meidyatama Suryodiningrat, menyampaikan bahwa festival ini menjadi sarana penting untuk memperkenalkan Indonesia sekaligus mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara.

“Selain menikmati keanekaragaman kuliner dan pertunjukan seni budaya Indonesia, festival ini merupakan ruang untuk mempererat persahabatan dan membangun pemahaman yang lebih baik antara masyarakat Indonesia dan Rumania,” ujar Dubes Meidyatama.

Beragam penampilan seni turut memeriahkan acara, termasuk tari Bali yang dipersembahkan oleh Sanggar Seni Jepun Bali di Bucharest dengan gerakan, kostum, dan musik tradisional yang memukau.