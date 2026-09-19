Serukan 'Free Palestine', Prabowo Dikalungkan Kefiyyeh oleh Dubes Palestina: Simbol Perjuangan!

JAKARTA - Momen emosional terjadi saat Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026). Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia Abdalfatah A.K. Al-Sattari menghampiri Presiden Prabowo Subianto dan mengalungkan kefiyyeh Palestina ke lehernya.

Pemberian kefiyyeh tersebut dilakukan setelah nama Palestina disebut dalam sambutan Presiden Prabowo dan mendapat sambutan riuh tepuk tangan dari para hadirin.

Dubes Al-Satarri mengatakan, dirinya merasa bahagia melihat Presiden Prabowo hadir dalam acara tersebut. Ia kemudian memutuskan memberikan kefiyyeh sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Saya merasa sangat bahagia ketika melihat beliau hadir, dan saya memutuskan untuk memberikan kefiyyeh Palestina kepada beliau, untuk berterima kasih kepada beliau,” ujarnya.

Menurutnya, kefiyyeh yang diberikannya bukan sekadar benda ataupun simbol budaya Palestina. Kefiyyeh, kata dia, membawa ingatan mengenai sejarah dan perjuangan rakyat Palestina.