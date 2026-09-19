Selebgram Jule Ngaku Sudah Pakai Vape Narkoba 3 Minggu

JAKARTA - Polisi menangkap selebgram Julia Prastini alias Jule terkait penyalahgunaan narkotika jenis vape narkoba. Kepada polisi, selebgram itu mengaku sudah mengonsumsi vape narkoba sejak tiga pekan lalu.

"Kurang lebih tiga mingguan lah (konsumsi vape narkoba)," kata Kasat Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta, AKP Michael Kharisma Tandayu, Sabtu (19/9/2026).

Michael menyebut Jule mengonsumsi narkoba atas alasan pribadi. Menurut Michael, selebgram itu mengaku stres.

"Kalau bilangnya sih ya stres, gak tau stres apa, mungkin pribadi," imbuh dia.

Diketahui, Jule diamankan pihak kepolisian Polresta Bandara Soekarno-Hatta di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Barat pada Senin 14 September 2026. Hal ini dibenarkan Kasi Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Ipda Ade Mona Prihatna.