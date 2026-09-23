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Trump Sebut Pembicaraan AS-Iran di PBB Berlangsung 'Sangat Baik'

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |10:20 WIB
Trump Sebut Pembicaraan AS-Iran di PBB Berlangsung 'Sangat Baik'
Presiden AS Donald Trump (foto: AP)
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JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan, pertemuan antara pejabat AS dan para pemimpin Iran berlangsung selama tiga jam dan berjalan "sangat baik" serta produktif. Pernyataan tersebut disampaikan Trump kepada wartawan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.

“Mereka mengadakan pertemuan yang sangat baik, pertemuan yang sangat produktif,” kata Trump, dilansir dari Aljazeera, Rabu (23/9/2026).

Utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang selama ini memimpin negosiasi dengan Iran, turut menghadiri pertemuan tersebut. Trump mengatakan, pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung "dalam waktu dekat".

Witkoff, yang turut hadir bersama Trump saat memberikan keterangan kepada wartawan, juga menyebut pertemuan tersebut "sangat baik", namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Ketika ditanya mengenai lokasi pembicaraan selanjutnya, Gedung Putih merujuk Al Jazeera pada pernyataan Trump.

Trump tidak mengungkap secara rinci hal-hal yang dibahas dalam pertemuan dengan Iran. Namun, ia mengatakan Iran menghadapi pilihan yang digambarkannya sebagai "potensi kebesaran atau kehancuran". Pernyataan itu kembali disampaikan Trump setelah sebelumnya ia mengungkapkannya dalam pidato di Majelis Umum PBB.

“Akankah kesepakatan tercapai dengan Iran yang memungkinkan mereka membangun kembali dan menciptakan negara yang jauh lebih hebat daripada sebelumnya? … Atau haruskah saya memusnahkan Republik Islam dan melakukannya dengan cepat?” tanya Trump kepada para pemimpin dunia.

 

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