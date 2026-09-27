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Di Sidang Umum PBB, Menlu RI Tegaskan Indonesia Terus Bersama Palestina

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |11:05 WIB
Di Sidang Umum PBB, Menlu RI Tegaskan Indonesia Terus Bersama Palestina
Menteri Luar RI Sugiono berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, New York, 26 September 2026.
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JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan terus konsisten mendukung rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri serta kemerdekaan negara yang berdaulat terwujud secara penuh.

Penegasan tersebut disampaikan Sugiono saat menyampaikan Pernyataan Nasional Indonesia pada Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Sabtu (26/9/2026).

"Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri terpenuhi dan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud berdasarkan Solusi Dua Negara (Two-State Solution), sesuai hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional," tegas Sugiono dalam pidatonya.

Sugiono menjelaskan, dukungan kuat Indonesia terhadap Palestina tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme. Menurutnya, pengalaman historis tersebut membentuk komitmen mendasar Indonesia untuk membela hak-hak rakyat Palestina.

"Palestina bukan hanya persoalan satu kawasan. Palestina adalah ujian apakah sistem multilateral mampu menegakkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya dan mampu memberikan hasil ketika paling dibutuhkan," ujarnya.

Sugiono menambahkan, kekuatan sistem multilateral tidak hanya bergantung pada institusinya, tetapi juga pada prinsip-prinsip yang dijunjung bersama. Ia menegaskan bahwa hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten, kedaulatan negara harus dihormati, dan segala bentuk kolonialisme harus diakhiri.

Dalam konteks yang lebih luas, Sugiono menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus berperan aktif menjaga perdamaian dan keamanan dunia, sesuai amanat UUD 1945 untuk berkontribusi pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

 

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