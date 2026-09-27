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Gunung Ili Lewotolok Erupsi, Lava Pijar Meluncur 600 Meter ke Arah Tenggara Malam Ini

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |22:01 WIB
Gunung Ili Lewotolok Erupsi, Lava Pijar Meluncur 600 Meter ke Arah Tenggara Malam Ini
Gunung Ili Lewotolok erupsi (Foto: IMG)
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LEMBATA - Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi malam ini, Minggu (27/9/2026). Aliran lava pijar meluncur ke arah sektor tenggara hingga sekitar 600 meter dari bibir kawah.

Menurut informasi petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Ili Lewotolok, aliran lava tersebut teramati mengarah ke wilayah sektor tenggara gunung.

Sektor tenggara tersebut meliputi Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape, dan Desa Baopukang, Kecamatan Ile Ape Timur.

Status Gunung Api Ili Lewotolok saat ini berada pada level waspada atau Level II. Warga diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kaki Gunung Ili Lewotolok.

Hingga saat ini, warga masih memilih bertahan di kampung mereka.

(Arief Setyadi )

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