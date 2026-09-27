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Diduga Sopir Microsleep, Truk Tangki LPG Tabrak Pembatas Jalan di Tol Jagorawi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |14:26 WIB
Diduga Sopir Microsleep, Truk Tangki LPG Tabrak Pembatas Jalan di Tol Jagorawi
Kecelakaan truk tangki LPG (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Truk tangki pengangkut LPG kecelakaan di ruas Tol Jagorawi, tepatnya di KM 1+400 arah Bogor, Minggu (27/9/2026). Truk tersebut menabrak pembatas beton jalan diduga akibat pengemudi mengalami microsleep.

Kanit PJR Induk Jaya 1 Ditlantas Polda Metro Jaya, Ipda Dawaluddin, mengatakan, peristiwa itu terjadi pukul 08.20 WIB. Bermula saat truk berjalan dari arah Tanjung Priok menuju Jagorawi.

"Ada kejadian kecelakaan truk tangki membawa gas melaju dari utara arah ke Jagorawi tepatnya kalau kami menyebutnya Flores 1, pertemuan antara Jagorawi dan Jaya 1," kata Dawaluddin, Minggu (27/9/2026).

Polisi menduga sopir truk mengalami microsleep hingga membuat truk tersebut menabrak beton pembatas jalan. Kecelakaan pun tak terhindarkan.

"Terjadi microsleep yang mengakibatkan truk menabrak pembatas beton yang dari jalur UKI," lanjut dia.

Beton yang tertabrak juga sempat terpental hingga mengenai seunit mobil lainnya. Namun, polisi memastikan tidak ada korban dalam kecelakaan itu.

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