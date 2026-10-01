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Ditunjuk Jadi Kapolri Gantikan Listyo, Komjen Suyudi Usung ‘Polri untuk Masyarakat’

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |10:34 WIB
Ditunjuk Jadi Kapolri Gantikan Listyo, Komjen Suyudi Usung ‘Polri untuk Masyarakat’
Calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto/Okezone
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JAKARTA - Calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengusung tema ‘Polisi Bersama Masyarakat’ sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi Polri apabila nantinya dilantik menjadi Kapolri.

Hal itu ia sampaikan saat menjalani fit and proper bersama Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, (1/10/2026) pagi.

Suyudi yang saat ini menjabat sebagai Kepala BNN mengatakan, tema tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

“Tema yang saya usung adalah Polisi Bersama Masyarakat. Sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian,” kata Komjen Suyudi.

Dalam kesempatan itu, Suyudi menyebutkan, pemaparannya sebagai calon Kapolri disusun dalam lima rangkaian. Kelima hal tersebut meliputi situasi nasional, lingkungan strategis, capaian dan suara masyarakat, arah transformasi Polri, serta program 100 hari pertama dan keberlanjutan hingga 2029.

Dia menyebutkan, Indonesia Emas 2045 membutuhkan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola supremasi hukum, stabilitas, ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pembangunan kewilayahan yang adil.

"Asta Cita menempatkan reformasi politik hukum dan birokrasi, pemberantasan korupsi dan narkoba, penguatan keamanan nasional, serta pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda yang sangat berkaitan dengan tugas Polri," ujarnya.

 

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