Sadis! Bayi 11 Bulan Dipukuli Ayah Kandung hingga Tewas di Jatinegara

JAKARTA - Seorang pria tega menganiaya dan memukul anak kandungnya yang berusia 11 bulan hingga tewas di Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku berinsial RPP (30)

“Iya (ayah kandung bayi) setelah didalami,” kata Kapolsek Cakung AKP Andre Try Putra saat dihubungi, Minggu (4/10/2026).

Andre mengatakan, berdasarkan pemeriksaan, korban tewas karena luka lebam akibat benda tumpul. Polisi masih memeriksa motif pelaku melakukan penganiaayan hingga tewas.

“Dari hasil pengecekan oleh Tim Iden Polres Jakarta Timur ditemukan luka lebam pada mata sebelah kiri dan luka lebam sebelah kiri serta mengeluarkan darah,” kata Andre.

Kasus pembunuhan tersebut kini ditangani Polsek Cakung, pelaku juga sudah ditahan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuataannya.

(Fahmi Firdaus )

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