Bayi yang Tewas Dianiaya Ayahnya Kepalanya Dibenturkan ke Dinding dan Punggungnya Dihantam

JAKARTA – Polisi menangkap seorang pria karena memukul anak kandungnya yang berusia 11 bulan hingga tewas di Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku berinsial RPP (30) diamankan tidak lama setelah kejadian.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Berdasarkan pemeriksaan sementara, penganiayaan dilakukan pelaku pada hari kejadian, Jumat (2/10) dini hari.

Pelaku membenturkan kepala bagian belakang korban ke dinding sebanyak tiga kali. Selain itu, pelaku juga memukul punggung bayi tersebut.

“Pelaku memukul punggung anak korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal,” ujar Made, Minggu (4/10/2026).

Andre menyebutkan, pelaku sempat berpura-pura menangis hingga menggendong korban saat meminta tolong untuk diantar ke rumah sakit dan bilang korban muntah-muntah.

"Menurut keterangan saksi 1, sekitar jam 18.15 WIB pelaku datang menggendong anaknya (korban) sambil menangis, terus pelaku meminta tolong terhadap saksi 1 untuk mengantar korban ke rumah sakit," ujarnya.

Saksi yang melihat kondisi tersebut, sempat menanyakan penyakit yang diderita korban. Pelaku berdalih korban mengalami muntah-muntah. Namun, saat diperiksa, wajah bayi itu justru dipenuhi luka lebam.

"Kemudian saksi 1 bertanya terhadap pelaku 'emang korban sakit apa', kemudian korban diletakkan di lantai oleh pelaku dan berkata kalau korban sakit karena muntah-muntah. Tetapi, sewaktu dicek oleh Saksi 1 bahwa wajah korban penuh dengan luka lebam," ungkapnya.