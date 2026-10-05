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Ketika Prabowo Diapit SBY-Jokowi saat Foto Bersama Usai Upacara HUT Ke-81 TNI

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |13:13 WIB
Ketika Prabowo Diapit SBY-Jokowi saat Foto Bersama Usai Upacara HUT Ke-81 TNI
Presiden Prabowo Subianto foto dengan SBY dan Jokowi (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) usai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10/2026). Dalam momen tersebut, Prabowo berdiri diapit SBY dan Jokowi. 

Pantauan di lokasi, setelah upacara berakhir, Prabowo terlebih dahulu menyalami sejumlah pejabat yang berada di belakangnya. Setelah itu, pembawa acara mempersilakan Prabowo untuk berfoto bersama SBY dan Jokowi.

Prabowo kemudian berjalan menuju tengah lapangan dan berdiri di antara SBY dan Jokowi untuk sesi foto bersama. Dalam barisan tersebut turut terlihat Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Usai sesi foto, Prabowo terlihat sempat berbincang dengan SBY dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelah itu, Prabowo kembali ke tempat duduknya.

(Arief Setyadi )

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