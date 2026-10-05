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Usai Pimpin Upacara HUT Ke-81 TNI, Letjen Lucky Ungkap Pesan Presiden Prabowo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |13:54 WIB
Usai Pimpin Upacara HUT Ke-81 TNI, Letjen Lucky Ungkap Pesan Presiden Prabowo
Letjen Lucky Avianto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komandan Upacara HUT ke-81 TNI, Letjen Lucky Avianto, mengaku mendapat pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berpesan kepada Lucky untuk menjaga kesehatan.

Selain itu, Lucky mengatakan, Prabowo juga berpesan agar dirinya tetap berbuat baik dan memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa dan negara.

"Pesan-pesan Presiden pada saat tadi menyampaikan kepada saya: 'Jaga kesehatan, tetap berbuat yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa dan negara," ujar Lucky saat ditemui usai memimpin upacara di Mabes TNI, Jakarta Timur, Selasa (5/10/2026).

Lucky pun bersyukur kepada Tuhan karena telah berhasil menjalankan tugas memimpin Upacara HUT ke-81 TNI.

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