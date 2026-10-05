Ini Makna "Polri Bersama Masyarakat" yang Diusung Kapolri Suyudi

JAKARTA - Mabes Polri mengungkap makna tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yakni "Polri Bersama Masyarakat".

Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Eddizon Isir menjelaskan, tagline tersebut mencerminkan semangat bahwa Polri hadir bersama masyarakat dan berada di tengah masyarakat. Kebutuhan serta kepentingan masyarakat juga menjadi bagian utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Isir menyebut, tagline tersebut merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

“Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Isir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan Kapolri saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.