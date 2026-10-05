Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Makna "Polri Bersama Masyarakat" yang Diusung Kapolri Suyudi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |14:01 WIB
Ini Makna "Polri Bersama Masyarakat" yang Diusung Kapolri Suyudi
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mabes Polri mengungkap makna tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yakni "Polri Bersama Masyarakat".

Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Eddizon Isir menjelaskan, tagline tersebut mencerminkan semangat bahwa Polri hadir bersama masyarakat dan berada di tengah masyarakat. Kebutuhan serta kepentingan masyarakat juga menjadi bagian utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Isir menyebut, tagline tersebut merupakan penegasan arah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

“Polisi bersama masyarakat bukan sekadar tagline, tetapi semangat yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas. Polri hadir untuk mendengar, melayani, melindungi, memberikan kepastian hukum, serta bersama-sama masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Isir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan Kapolri saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245952//polri-7rtY_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Adex Yudiswan, Wakapolda Metro yang Tak Makan 2 Hari Cari Pesawat Jatuh di Hutan Latimojong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245847//polri-NoWA_large.jpg
Kapolri Geser Brigjen Kristian Jadi Dirtipidnarkoba dan Brigjen Suhermanto Dittipidsiber Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245845//polri-KosW_large.jpg
Mutasi Polri, Irjen Arie Ardian Jadi Kakortas Tipikor dan Irjen Totok Kapolda Sulbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245837//polri-QU2n_large.jpg
Alasan Kapolri Suyudi Mutasi Besar-besaran Sehari Usai Dilantik Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245835//polri-5iku_large.jpg
Mutasi Besar-besaran Kapolri Suyudi, 3 Kombes Direktur di Polda Metro Juga Digeser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245827//kapolri_pimpin_sertijab_pati_polri-wEkj_large.jpg
Kapolri Resmi Lantik 27 Pejabat Utama Polri dan Kapolda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement