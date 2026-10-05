Dudung Abdurachman Titip Pesan ke Listyo Sigit: Tugas Kepala KSP Berat

JAKARTA - Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman resmi menyerahkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).

Dalam sambutannya, Dudung menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran kedeputian, tenaga ahli, hingga office boy (OB) KSP atas kerja sama yang telah diberikan.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf, baik Deputi, Tenaga Ahli, kemudian anggota, sampai kepada OB, ya, yang selama ini sudah banyak membantu," kata Dudung dalam sambutannya.

Dudung juga menyampaikan sejumlah pesan kepada Listyo Sigit, salah satunya terkait tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Ia menerangkan, KSP bertugas mengawal program prioritas dan program unggulan Presiden, termasuk berbagai program yang berkaitan dengan strategi nasional.

"Pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk pada ujungnya, atau tidak bisa diselesaikan, maka Kepala Staf Kepresidenan yang menyelesaikan," ujarnya.