Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dudung Abdurachman Titip Pesan ke Listyo Sigit: Tugas Kepala KSP Berat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |15:01 WIB
Dudung Abdurachman Titip Pesan ke Listyo Sigit: Tugas Kepala KSP Berat
Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman resmi menyerahkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).

Dalam sambutannya, Dudung menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran kedeputian, tenaga ahli, hingga office boy (OB) KSP atas kerja sama yang telah diberikan.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf, baik Deputi, Tenaga Ahli, kemudian anggota, sampai kepada OB, ya, yang selama ini sudah banyak membantu," kata Dudung dalam sambutannya.

Dudung juga menyampaikan sejumlah pesan kepada Listyo Sigit, salah satunya terkait tugas sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Ia menerangkan, KSP bertugas mengawal program prioritas dan program unggulan Presiden, termasuk berbagai program yang berkaitan dengan strategi nasional.

"Pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program unggulan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk pada ujungnya, atau tidak bisa diselesaikan, maka Kepala Staf Kepresidenan yang menyelesaikan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/65/3245716//suyudi_ario_seto_dan_listyo_sigit-afVo_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Jenderal Listyo Sigit dengan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/337/3245639//sertijab_kapolri-2jBY_large.jpg
Jenderal Listyo Sigit Resmi Serahkan Panji Tribrata ke Kapolri Suyudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245456//jenderal_listyo_sigit_prabowo-x379_large.jpg
Dukung Suyudi Jadi Kapolri, Jenderal Sigit: Saya Yakin Beliau Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245381//jenderal_listyo_sigit_prabowo-jpJP_large.jpg
Jenderal Sigit Tegaskan Masih Aktif di Polri Meski Tak Lagi Jabat Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245372//jenderal_listyo_sigit_prabowo-anEx_large.jpg
Jenderal Sigit Beri Pesan Khusus kepada Suyudi Usai Resmi Jadi Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/337/3245367//jenderal_listyo_sigit_prabowo-3ETk_large.jpg
Dianugerahi Bintang Mahaputera, Listyo Sigit Sampaikan Terima Kasih ke Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement