Jadi Kepala KSP, Jenderal Sigit Tegaskan Siap Kawal Asta Cita dan Program Prioritas Prabowo

JAKARTA - Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), setelah serah terima jabatan dari Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Dalam sambutannya, Sigit menegaskan, dirinya akan melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Kepala KSP sebelumnya.

"Saya kira kalau dari cerita sepintas tadi nampaknya tugasnya cukup berat. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Dudung, senior saya," kata Jenderal Sigit, Senin (5/10/2026).

Sigit mengatakan, berbagai pengalaman yang disampaikan Dudung Abdurachman menjadi bekal baginya untuk melanjutkan kinerja selama menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Dia juga mengapresiasi Dudung yang dinilai mampu menyelesaikan berbagai agenda berskala besar selama memimpin KSP.

Sigit turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin KSP.

"Tentunya saya juga berterima kasih tentunya kepada Bapak Presiden yang memberikan tugas besar untuk di Kantor Staf Kepresidenan ini," ujar dia.