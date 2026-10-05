Kapolres Bogor Tekankan Sinergitas TNI-Polri Kunci Mutlak Jaga Keamanan

JAKARTA - Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto menekankan bahwa sinergitas TNI-Polri adalah kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Wikha menjelaskan, hal itu penting demi memastikan keamanan wilayah khususnya di Bogor. Menurutnya sinergitas tersebut telah terbangun bersama dengan Komandan Kodim (Dandim) 0621, Letkol Inf. Rizal Dwijayanto.

"TNI dan Polri adalah pilar utama negara, dan soliditas dari pimpinan hingga ke akar rumput adalah kunci mutlak menjaga keamanan wilayah," kata Wikha di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0621/Kabupaten Bogor yang ikut memperingati HUT ke-81 TNI, Senin (5/10/2026).

Wikha beserta jajaran menyambangi Makodim 0621/Kabupaten Bogor. Mereka memberikan kejutan membawa kue dan tumpeng syukuran.