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Pemerintah Dorong Gen Z Ciptakan Inovasi Digital Penyelenggaran Haji dan Umrah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |14:10 WIB
Pemerintah Dorong Gen Z Ciptakan Inovasi Digital Penyelenggaran Haji dan Umrah
BPKH Dorong Gen Z Ciptakan Inovasi Digital Penyelenggaran Haji dan Umrah
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JAKARTA — Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendorong generasi muda dan Gen Z lahirkan inovasi digital penyelenggaraan haji dan umrah. Pasalnya, ini sangat penting untuk menjawab tantangan ekosistem haji dan umrah yang semakin kompleks.

Anggota Dewan Pengawas BPKH, Heru Muara Sidik, menegaskan, saat ini pihaknya melakukan pendampingan inkubasi yang berfokus pada penguatan kapasitas bisnis secara komprehensif, mulai dari validasi produk, kesiapan teknologi, hingga daya tahan operasional.

"Kami ingin memberi ruang bagi generasi muda untuk mengubah ide menjadi solusi yang konkret,’’ujarnya saat program Digital Entrepreneurship Challenge & Incubation 2026 yang digelar BPKH dengan Yayasan Inovasi Kebaikan Berkelanjutan (Goodstarter) di Jakarta, dikutip Selasa (6/10/2026).

‘’Mereka belajar mengidentifikasi masalah di lapangan, menguji gagasan ke pengguna riil, dan merancang model bisnis yang mampu tumbuh berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas layanan," ujar Heru.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menyampaikan bahwa kewirausahaan digital di lingkungan perhajian harus menjawab kebutuhan nyata umat dan mengedepankan nilai kemanfaatan.

"Yang terpenting bukan hanya memenangkan kompetisi, melainkan bagaimana proses inkubasi ini membentuk ketajaman pola pikir kewirausahaan, adaptabilitas tim, dan integritas untuk menghadirkan solusi atas tantangan ekosistem haji dan umrah masa kini," kata Harry.

(Fahmi Firdaus )

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Topik Artikel :
Pemerintah Haji 2027 Haji
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