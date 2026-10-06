MK Akan Umumkan Hasil Putusan Gugatan Ijazah Gibran, Ini Prediksi Pengamat

JAKARTA — Pengamat politik Ubedilah Badrun menyampaikan prediksinya menjelang sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (6/10/2026) pukul 20.00 WIB.

Ubedilah menilai hasil putusan MK dalam perkara ini masih sulit diprediksi secara pasti. Ia menyebutkan bahwa peluang dikabulkan atau ditolaknya gugatan tersebut berada dalam posisi seimbang.

"Saya kira kemungkinannya fifty-fifty, meskipun memang sulit memprediksi apa yang akan diputuskan MK," ujar Ubedilah kepada iNews Media Group, Selasa (6/10/2026).

Meski demikian, aktivis 1998 ini menjelaskan dampak hukum apabila permohonan pemohon dikabulkan oleh MK. Menurutnya, posisi Gibran secara otomatis akan gugur dari jabatan Wakil Presiden sehingga memicu kekosongan jabatan.

"Jika itu terjadi, posisi Gibran otomatis tidak lagi menjabat Wapres. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden harus mengajukan dua calon Wakil Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari kepada MPR. Selanjutnya, MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memilih dan melantik salah satu dari dua calon tersebut," paparnya.